Ascolti TV giovedì 30 Aprile 2020 | dati auditel e share ieri | Vivi e lascia vivere contro

Ancora chiusi in casa, anche oggi festa dei lavoratori, viviamo a causa del Covid-19 un 1 Maggio davvero diverso: ancora tempo di restrizioni e isolamenti, non possiamo uscire e pure stasera, come ieri e le altre ancora prima a intrattenerci è la tv. Su Rai1 Vivi e lascia Vivere ha conquistato 6.693.000 spettatori pari al 24.5% di share. Su Canale 5 Pirati dei Caraibi – La Vendetta di Salazar ha raccolto davanti al video 3.031.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Sogni e Bisogni ha interessato 877.000 spettatori pari al 3.2% di share. Su Italia 1 No Escape – Colpo di Stato ha catturato l’attenzione di 1.506.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Il Giovane Karl Marx ha raccolto davanti al video 959.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.779.000 spettatori con l’8% di share. Su La7 PiazzaPulita ha registrato 1.274.000 spettatori con uno share del 5.8%. Su TV8 Fantozzi in Paradiso ha segnato l’1.6% con 456.000 spettatori mentre sul Nove Corpi da Reato ha catturato l’attenzione di 578.000 spettatori (2.1%).

