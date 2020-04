Studio Cts, in Italia 2 milioni di contagi/ "Nessun errore, numero positivi più alto" (Di giovedì 30 aprile 2020) Studio Cts, in Italia 2 milioni di contagi secondo le stime. "Nessun errore nei dati, numero positivi più alto". Va moltiplicato per 10 o 20 secondo Stefano Merler della Fondazione Kessler Leggi su ilsussidiario (Di giovedì 30 aprile 2020)Cts, indisecondo le stime. "nei dati,; alto". Va moltiplicato per 10 o 20 secondo Stefano Merler della Fondazione Kessler

Ultime Notizie dalla rete : Studio Cts "Nessun errore, studio Cts è basato sui dati". L'Iss respinge i dubbi sui calcoli che hanno frenato la ripartenza L'HuffPost In 151mila in terapia intensiva? Secondo uno studio si tratta di calcoli sbagliati ma l'Iss conferma

Lo studio con le previsioni sulla curva epidemiologica in base alle varie riaperture, fornito al Governo per la fase 2, ”è basato sui dati, non ci sono errori”. Lo ha sottolineato il presidente dell’I ...

Forse, dopo la conferenza stampa delle 12 dell’Istituto Superiore di Sanità, si capirà qualcosa in più. Per ora, i dubbi sollevati da un’analisi fatta dalla holding Carisma – pubblicata da Linkiesta – ...

