Studenti per Aula Dimezzati e Organico Docenti Aumentato | La Ricetta Post-Covid di De

Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca rivolge alla Ministra del Miur Azzolina la sua visione di ripartenza della struttura scolastica una volta terminata l'emergenza Coronavirus. "Ho scritto al Ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, – Posta sulla sua pagina ufficiale – per chiedere che, nelle ipotesi al momento allo studio per la ripresa del prossimo anno scolastico, non vi sia la previsione di riduzione degli organici, ma esattamente il contrario, cioè un potenziamento delle docenze." "L'impossibilità – ho scritto al Ministro Azzolina – di consentire assembramenti che costituirebbero un pericolo per la salute pubblica, come più volte Lei ha sottolineato, comporta, come prima logica conseguenza quella di evitare le cosiddette "classi pollaio". A maggior ragione nel ...

Coronavirus e scuola - Azzolina : da settembre suddivisione delle classi - metà studenti per metà settimana

Musica, brindisi, candeline come se l'era Covid non fosse mai iniziata. Un party in piena regola per festeggiare il compleanno di un diciassettenne. Sono stati i vicini a chiamare il 112. Così in un c ...

Puggelli: "Turni divisi e aule da triplicare. Non saremo pronti"

Il presidente della Provincia lancia l’allarme sulla ripartenza della scuola: "Quattro mesi sono troppo pochi, il governo dovrebbe darci indicazioni fin da subito" PRATO. Triplicare le aule, classi di ...

