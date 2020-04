«Senza ok a protocollo Figc | Governo chiuderà Serie A»

(Di giovedì 30 aprile 2020) “Se si troverà un accordo tra il comitato tecnico scientifico, gli allenamenti ripartiranno e questo potrà avere i suoi effetti sulla ripresa del campionato. Viceversa, sarà ila decretare per motivi di evidente emergenza sanitaria mondiale, la chiusura del campionato”. Lo ha detto il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, intervenuto in collegamento con la trasmissione … L'articolo «ok achiuderàA» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Se non passa il protocollo sanitario il Governo chiuderà la stagione calcistica 2019/2020. Lo ha detto, senza troppi giri di parole, il ministro per le politiche e lo sport, Vincenzo Spadafora. "In qu ...“In questi giorni il Comitato tecnico scientifico sta incontrando le varie componenti del mondo del calcio, non solo la Figc, per avere approfondimenti sul protocollo presentato. Se verrà trovata una ...