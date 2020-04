Ostia e Fiumicino: verso la chiusura delle spiagge almeno fino al prossimo 18 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Le spiagge del litorale romano restano chiuse. E’ questo la decisione maturata dai Sindaci di Ardea, Pomezia, Nettuno (ma anche Fiumicino e e X Municipio) che già da oggi potrebbero firmare l’ordinanza che prolungherà il divieto d’accesso all’arenile almeno fino al prossimo 18 maggio. Il motivo è semplice: a pesare è l’incertezza di come, e soprattutto con quali risorse, dovrebbe essere gestito il controllo delle prescrizioni di sicurezza in materia di Coronavirus specie sulle spiagge libere. Questo peraltro in concomitanza dell’allentamento delle misure restrittive a partire da lunedì 4 maggio, data dalla quale ci si potrà spostare anche per andare a trovare i “congiunti”. Chi dovrà, cioè, garantire, tra gli altri, che non si verifichino assembramenti sia sulla spiaggia che in ... Leggi su ilcorrieredellacitta Prove di carico sul Ponte della Scafa : sabato 2 maggio chiuso al traffico tra Ostia e Fiumicino (Di giovedì 30 aprile 2020) Ledel litorale romano restano chiuse. E’ questo la decisione maturata dai Sindaci di Ardea, Pomezia, Nettuno (ma anchee e X Municipio) che già da oggi potrebbero firmare l’ordinanza che prolungherà il divieto d’accesso all’arenileal18. Il motivo è semplice: a pesare è l’incertezza di come, e soprattutto con quali risorse, dovrebbe essere gestito il controlloprescrizioni di sicurezza in materia di Coronavirus specie sullelibere. Questo peraltro in concomitanza dell’allentamentomisure restrittive a partire da lunedì 4, data dalla quale ci si potrà spostare anche per andare a trovare i “congiunti”. Chi dovrà, cioè, garantire, tra gli altri, che non si verifichino assembramenti sia sulla spiaggia che in ...

Mai così tanti guariti nel Lazio. La lotta al coronavirus prosegue e quella del 29 aprile (qui i dati) è stata una giornata positiva. Tra le persone uscite finalmente dal tunnel c'è anche Stefania Gia ...

