Michelle Obama | “Becoming” arriva su Netflix dal 6 maggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Michelle Obama arriva su Netflix con un film documentario tratto dal suo best seller “Becoming”. Disponibile in streaming dal prossimo 6 maggio. C’è chi la vorrebbe alla Casa Bianca, in qualità di Presidentessa USA, chi la snobba e chi invece la rimpiange come First Lady. Certamente Michelle Obama è una donna fuori dal comune e … L'articolo Michelle Obama “Becoming” arriva su Netflix dal 6 maggio è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna Michelle Obama | La vita dell’ex First Lady diventa un film di Netflix

Michelle Obama si racconta nel documentario “Becoming” su Netflix

Becoming il documentario su Michelle Obama dal 6 maggio su Netflix (Di giovedì 30 aprile 2020)sucon un film documentario tratto dal suo best seller “Becoming”. Disponibile in streaming dal prossimo 6. C’è chi la vorrebbe alla Casa Bianca, in qualità di Presidentessa USA, chi la snobba e chi invece la rimpiange come First Lady. Certamenteè una donna fuori dal comune e … L'articolo“Becoming”sudal 6è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Benjamin_Visser : @WdeGelder @WillemPostUSA Michelle Obama - antoellemartino : RT @EssereAnimali: La PHA, L'organizzazione fondata da #MichelleObama per migliorare la salute dei bambini attraverso una dieta corretta e… - SchoolofDoc1 : Super attesa per l'uscita del documentario sulla vita di Michelle Obama: Becoming, in arrivo su Netflix dal 6 Maggi… - Belen31192 : RT @EssereAnimali: La PHA, L'organizzazione fondata da #MichelleObama per migliorare la salute dei bambini attraverso una dieta corretta e… - fortementein : Michelle Obama, il documentario Becoming arriva su Netflix -