L’attrazione della Luna sulla Terra: deforma la crosta e muove i continenti (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo una nuova ricerca italiana, pare che la Luna possa influenzare non solo le maree liquide ma anche quelle solide, riuscendo così a deformare la crosta terrestre e a influenzare il movimento dei continenti. La ricerca non si ferma, nemmeno e soprattutto nei periodi di emergenza come questo. Tuttavia, un’ultima scoperta tutta italiana non riguarda … L'articolo L’attrazione della Luna sulla Terra: deforma la crosta e muove i continenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 30 aprile 2020) Secondo una nuova ricerca italiana, pare che lapossa influenzare non solo le maree liquide ma anche quelle solide, riuscendo così are laterrestre e a influenzare il movimento dei. La ricerca non si ferma, nemmeno e soprattutto nei periodi di emergenza come questo. Tuttavia, un’ultima scoperta tutta italiana non riguarda … L'articolo L’attrazionelaproviene da www.meteoweek.com.

pascali_luciana : RT @roccoscozzarell: L'attrazione fisica è una scintlla ,ma l'attrazione mentale è l'incendio,perché della mente non ti liberi neanche quan… - labelmondo : RT @roccoscozzarell: L'attrazione fisica è una scintlla ,ma l'attrazione mentale è l'incendio,perché della mente non ti liberi neanche quan… - taxwasp : RT @MaxxGhe: 30/04/2006. MADONNA è l’attrazione principale dell’edizione 2006 del Coachella. Questa l’esibizione della cantante di origine… - MaxxGhe : 30/04/2006. MADONNA è l’attrazione principale dell’edizione 2006 del Coachella. Questa l’esibizione della cantante… - LG_lucageronimi : Irresponsabile #arcuri #mascherine Il rischio adesso è non trovarle, alla faccia della sicurezza degli italiani.… -

Ultime Notizie dalla rete : L’attrazione della La svolta delle Academy al Sud Corriere della Sera