Lagarde non conforta i mercati. A Piazza Affari giù le banche (Di giovedì 30 aprile 2020) I dati drammatici sul Pil dell'Eurozona non avevano scosso gli indici, peggiorati dopo le decisioni della Bce. La retorica di Christine Lagarde sarà decisiva nell’orientare l’umore degli investitori. A Piazza Affari petroliferi in buono spolvero con il mini-rally del greggio. In coda sul Ftse Mib farmaceutici e utility. banche deboli. In Usa quasi 4 milioni di nuovi disoccupati in una settimana Leggi su ilsole24ore Bce non aumenta acquisti di debito : ‘Pronta a farlo’. Liquidità : taglio tassi Tltro3 e iniezioni. Lagarde : ‘Faremo tutto ciò che sarà necessario’

Per la ripresa non resta che confidare in Christine Lagarde

pizzico76 : Ogni volta che parla la #Lagarde e decide la #BCE i mercati vanno in rosso. Esattamente l'opposto di ciò che succe… - mastrobradipo : #lagarde non ci fissiamo solo su #pep ricordiamoci che con #app arriviamo a oltre mille miliardi di programmi di ac… - GiacomoPallaro : Interessante vedere @Lagarde fare melina. Prendersi lunghe pause, perdere tempo, rivedere quello che la ECB ha fatt… - nenerio : @ValerioMalvezzi Era automatico dopo che la Lagarde ha detto che accettavano anche titoli spazzatura, di chi non era detto - Andreacocco87 : Parla Lagarde nel mentre inquadrano l'andamento del Dax. È esilarante la questione, non se ne rendono conto. -