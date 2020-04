Incentivi biciclette e monopattini in vista della fase 2 (Di giovedì 30 aprile 2020) Incentivi biciclette di 200 euro per l’acquisto di biciclette, appunto, ma anche hoverboard, monopattini e affini. L'idea è all'esame del governo per favorire la mobilità alternativa nella fase 2. È stato calcolato che circa 3 milioni di persone si rimetteranno in movimento con la riapertura di alcune attività a maggio. Molte di queste persone potrebbero decidere di far ricorso a mezzi alternativi per evitare i colli di bottiglia che si potrebbero creare per l'utilizzo dei mezzi pubblici in sicurezza. Quella degli Incentivi biciclette è una proposta al momento allo studio del governo secondo quanto ha riferito la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un'audizione breve in Parlamento, il question time del 29 aprile. «Sono allo studio forme di incentivazione economica come il riconoscimento di un buono mobilità ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 30 aprile 2020)di 200 euro per l’acquisto di, appunto, ma anche hoverboard,e affini. L'idea è all'esame del governo per favorire la mobilità alternativa nella2. È stato calcolato che circa 3 milioni di persone si rimetteranno in movimento con la riapertura di alcune attività a maggio. Molte di queste persone potrebbero decidere di far ricorso a mezzi alternativi per evitare i colli di bottiglia che si potrebbero creare per l'utilizzo dei mezzi pubblici in sicurezza. Quella degliè una proposta al momento allo studio del governo secondo quanto ha riferito la ministra dei Trasporti, Paola De Micheli, nel corso di un'audizione breve in Parlamento, il question time del 29 aprile. «Sono allo studio forme di incentivazione economica come il riconoscimento di un buono mobilità ...

