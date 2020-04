Greta Thunberg dona un premio da 100mila dollari all’Unicef: “La pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia” (Di giovedì 30 aprile 2020) L’attivista svedese Greta Thunberg ha donato un premio da 100mila dollari assegnatole da una fondazione danese all’Unicef, per usarlo a sostegno dei bambini colpiti dall’emergenza Covid-19. “Sono molto onorata di ricevere lo Human Act Award. Il premio sarà donato all’Unicef e oggi stesso lanceremo una raccolta fondi per supportare l’organizzazione anche durante questa crisi”, ha scritto sui social. E ha aggiunto, citata da Bbc News online: “Come l’emergenza climatica, infatti, la pandemia di coronavirus è una crisi dei diritti dell’infanzia“. La pandemia, ha aggiunto, “colpirà tutti i bambini, ora e nel lungo periodo, e i gruppi più vulnerabili saranno maggiormente colpiti”. Per questo fa appello alla solidarietà: “Chiedo a tutti di farsi avanti e unirsi a me a ... Leggi su ilfattoquotidiano Coronavirus : Greta Thunberg dona 100.000 dollari all’UNICEF per aiutare i bambini colpiti dalla pandemia

