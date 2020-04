Direzione Mattino | nuovo forum sulla fase due con il re delle cravatte Marinella e il

(Di giovedì 30 aprile 2020) «Lo dico in maniera chiara, a costo di apparire impopolare. Il governo non può assicurare in modo immediato il ritorno alla normalità», ha detto ancora oggi, alla...

In ufficio in ordine alfabetico. È la nuova ordinanza del governatore De Luca, che stabilisce nuovi criteri di ingresso dal 4 maggio. «Per i soli giorni 4 e 5 maggio 2020 - recita l'ordinanza - si dis ...I bambini erano i grandi assenti della Fase 1 e lo sono anche nella Fase 2. La scuola non riapre fino a settembre e il Governo ripropone le stesse misure, non più sufficienti: i congedi parentali di m ...