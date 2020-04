Coronavirus in Campania, dati del 30 aprile: 21 positivi su 3.832 tamponi (Di venerdì 1 maggio 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 29 aprile riporta i dati di 21 tamponi positivi su 3.832 effettuati. In totale sono 4.444 i casi positivi (su 79.940 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 828 tamponi di cui 12 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 603 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 124 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 209 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 85 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 114 tamponi di cui 4 ... Leggi su 2anews Gag on line e dirette flop - il consiglio regionale sul Coronavirus in Campania diventa una farsa

