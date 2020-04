Coronavirus, Federlegnoarredo: "Per allestitori servono aiuti a fondo perduto" (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - “L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, e fra questi ce n'è uno su cui il governo non può più fare finta di niente, per il semplice motivo che la crisi per loro è iniziata molto prima degli altri, già da febbraio, quando fiere, eventi e manifestazioni culturali sono state annullate o nella migliore delle ipotesi rimandate. Sto parlando degli allestitori, di quel comparto rappresentato in Federlegnoarredo dall'associazione Asal Assoallestimenti, fatto di architetti, designer, falegnami, elettricisti, tecnici, fabbri, scultori, decoratori, grafici, stampatori, montatori, magazzinieri, trasportatori che si trova a fatturato zero e molto probabilmente sarà anche l'ultimo a ripartire". A dirlo è il presidente di Federlegnoarredo Emanuele Orsini. "Sono in ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus : FederlegnoArredo - manifesto per sicurezza lavoratori made in Italy

Coronavirus : Federlegnoarredo - bozze insufficienti - serve coraggio

Coronavirus - Federlegnoarredo “25 miliardi una goccia nel mare” (Di giovedì 30 aprile 2020) Roma, 30 apr. (Labitalia) - “L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, e fra questi ce n'è uno su cui il governo non può più fare finta di niente, per il semplice motivo che la crisi per loro è iniziata molto prima degli altri, già da febbraio, quando fiere, eventi e manifestazioni culturali sono state annullate o nella migliore delle ipotesi rimandate. Sto parlando degli, di quel comparto rappresentato indall'associazione Asal Assoallestimenti, fatto di architetti, designer, falegnami, elettricisti, tecnici, fabbri, scultori, decoratori, grafici, stampatori, montatori, magazzinieri, trasportatori che si trova a fatturato zero e molto probabilmente sarà anche l'ultimo a ripartire". A dirlo è il presidente diEmanuele Orsini. "Sono in ...

zazoomblog : Coronavirus Federlegnoarredo: Per allestitori servono aiuti a fondo perduto - #Coronavirus #Federlegnoarredo: - Noovyis : (Coronavirus, Federlegnoarredo: 'Per allestitori servono aiuti a fondo perduto') Playhitmusic - - StraNotizie : Coronavirus, Federlegnoarredo: 'Per allestitori servono aiuti a fondo perduto' - Notiziedi_it : Coronavirus, Federlegnoarredo: “Per allestitori servono aiuti a fondo perduto” - albtali : RT @Orsini_Emanuele: Emergenza #coronavirus: Per #allestitori servono aiuti a fondo perduto. A rischio 120mila posti di #lavoro e un setto… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Federlegnoarredo Coronavirus, Federlegnoarredo: "Per allestitori servono aiuti a fondo perduto" Adnkronos Coronavirus, Federlegnoarredo: "Per allestitori servono aiuti a fondo perduto"

Roma, 30 apr. (Labitalia) - “L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, e fra questi ce n'è uno su cui il governo non può più fare finta di niente, p ...

Federlegnoarredo “Tra allestitori a rischio 120mila posti”

MILANO (ITALPRESS) – “L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, fra questi ce n’e’ uno su cui il Governo non puo’ piu’ fare finta di niente, per il ...

Roma, 30 apr. (Labitalia) - “L'emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, e fra questi ce n'è uno su cui il governo non può più fare finta di niente, p ...MILANO (ITALPRESS) – “L’emergenza Covid-19 ha messo in ginocchio interi settori del nostro tessuto imprenditoriale, fra questi ce n’e’ uno su cui il Governo non puo’ piu’ fare finta di niente, per il ...