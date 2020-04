Coronavirus e 1° Maggio | arriva il primo kit per il picnic in salotto

Leggi su meteoweb.eu

(Di giovedì 30 aprile 2020)ilkit per festeggiare ilcon il classicocon i prodotti della tradizione regionale anche chiusi in casa, nel, nei terrazzi o in giardino per i più fortunati: lo rende noto la Coldiretti nel sottolineare che per iniziativa degli agricoltori di Campagna Amica in molte realtà è possibile acquistare speciali cestini per il pranzo al sacco oltre naturalmente a veri a propri menu completi o grigliate per la Festa del Lavoro, consegnati anche domicilio dagli agriturismi. Per iltutte le famiglie sono infatti ancora costrette a rimanere in casa per il lockdown contro il 23% degli italiani che lo scorso anno aveva programmato una gita, il 10% una vacanza, l’8% una visita ai parenti e il 7% la partecipazione a concerti e manifestazioni, secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’. A Roma, nella Capitale, il ...