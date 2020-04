“Che visione, scommetto che sei senza mutande”: Justine Mattera, il completo trasparente infiamma il web [FOTO] (Di giovedì 30 aprile 2020) Justine Mattera e le sue iniziative social durante la quarantena In questo periodo di quarantena per Covid-19, Justine Mattera ci distrae dalle brutte notizie postando su Instagram dei contenuti bollenti. La soubrette americana nelle ultime ore è tornata a surriscaldare la temperatura grazie ad una foto che ha ricevuto la giusta ricompensa. Ovvero migliaia di mi piace e centinaia di reazioni da parte degli oltre 400 mila follower. La 49enne è molto sfrontata ed audace, ma nello stesso tempo ironica e soprattutto bella. Ricordiamo, infatti, che grazie al suo amore per lo sport (corsa e ciclismo), la sosia di Marilyn Monroe presenta un fisico perfetto e da fare invidia alle ventenni. La 49enne americana infiamma il web con un nuova foto Nelle ultime ore la bella Justine Mattera è tornata attiva su Instagram con un contenuto mozzafiato. Uno scatto che è stato ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 30 aprile 2020)e le sue iniziative social durante la quarantena In questo periodo di quarantena per Covid-19,ci distrae dalle brutte notizie postando su Instagram dei contenuti bollenti. La soubrette americana nelle ultime ore è tornata a surriscaldare la temperatura grazie ad una foto che ha ricevuto la giusta ricompensa. Ovvero migliaia di mi piace e centinaia di reazioni da parte degli oltre 400 mila follower. La 49enne è molto sfrontata ed audace, ma nello stesso tempo ironica e soprattutto bella. Ricordiamo, infatti, che grazie al suo amore per lo sport (corsa e ciclismo), la sosia di Marilyn Monroe presenta un fisico perfetto e da fare invidia alle ventenni. La 49enne americana infiamma il web con un nuova foto Nelle ultime ore la bellaè tornata attiva su Instagram con un contenuto mozzafiato. Uno scatto che è stato ...

