LaStampa : Caos mascherine, le farmacie: non possiamo perderci col prezzo imposto - LegaSalvini : #MORELLI: I colleghi della Rai hanno dimenticato di sfogliare in rassegna le notizie che riguardano le Regioni ross… - gabrieligm : COMPLIMENTI A CONTE CHE NON SA FARE DI CONTO. - giuse190001 : RT @adrianobusolin: Vittorio #Feltri sul #fallimento firmato Giuseppe #Conte: 'Migliaia di #morti per colpa degli #asini. Il caos-mascherin… - rossella_falai : RT @adrianobusolin: Vittorio #Feltri sul #fallimento firmato Giuseppe #Conte: 'Migliaia di #morti per colpa degli #asini. Il caos-mascherin… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos mascherine Caos mascherine, le farmacie: non possiamo perderci col prezzo imposto La Stampa Caos mascherine, farmacisti e grossisti: «Col prezzo a 0,50 è tutto bloccato»

La novità imposta dal governo ha spiazzato gli operatori del settore. «C’è tanta incertezza e difficoltà a rifornirci. Dovremo vendere le scorte sottocosto». Due righe e mezzo a sparigliare le carte: ...

Trasporti nel caos verso la ripartenza. E la gestione tocca alla cordata uscente

Comuni e aziende procedono con accordi in ordine sparso. Mancano certezze su orari, corse e su chi farà i controlli. Nei bus da 60 posti saliranno solo in 12. E intanto Mobit lascerà il 1° luglio al g ...

La novità imposta dal governo ha spiazzato gli operatori del settore. «C’è tanta incertezza e difficoltà a rifornirci. Dovremo vendere le scorte sottocosto». Due righe e mezzo a sparigliare le carte: ...Comuni e aziende procedono con accordi in ordine sparso. Mancano certezze su orari, corse e su chi farà i controlli. Nei bus da 60 posti saliranno solo in 12. E intanto Mobit lascerà il 1° luglio al g ...