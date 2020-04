Calciomercato Torino, tutti pazzi per Meité: Celta Vigo in vantaggio (Di giovedì 30 aprile 2020) Calciomercato Torino, tutti pazzi per Meité: Celta Vigo in vantaggio, ma attenzione al Crystal Palace e al Southampton Soualiho Meïté, centrocampista del Torino, piace a mezza Europa. Il calciatore francese – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace sia in Liga che in Premier League. Il Celta Vigo, società spagnola, sembra essere in vantaggio e potrebbe provare l’assalto nei prossimi giorni. Attenzione però al Crystal Palace e al Southampton, che potrebbero convincere il calciatore a scegliere l’Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Calciomercato Torino - spesa a Milano : Gagliardini e Bonaventura

Calciomercato - valzer di nomi per l’Inter. Tutte le soluzioni di Torino e Sampdoria

Calciomercato Juventus - Costa infelice a Torino : si è offerto ad un top club (Di giovedì 30 aprile 2020)per Meité:in, ma attenzione al Crystal Palace e al Southampton Soualiho Meïté, centrocampista del, piace a mezza Europa. Il calciatore francese – come si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport – piace sia in Liga che in Premier League. Il, società spagnola, sembra essere ine potrebbe provare l’assalto nei prossimi giorni. Attenzione però al Crystal Palace e al Southampton, che potrebbero convincere il calciatore a scegliere l’Inghilterra. Leggi su Calcionews24.com

forumJuventus : ?? Pillole di Calciomercato da Sky Sport: - La Juve vuole riportare a Torino Pogba, colloqui in corso con lo Unite… - sportli26181512 : Toromania: il Grande Torino all'epoca del Covid. Neanche il virus ferma il ricordo: Sarà un 4 maggio diverso per tu… - sportli26181512 : Torino, l'ex Ventola: 'Belotti il mio erede, ma segna di più': Per due stagioni, dal 2007 al 2009, Nicola Ventola h… - sportli26181512 : Il Torino segue un esterno dell'Udinese: Tra i giocatori che il Torino sta seguendo c'è anche...… - violanews : Mercato, sfida tra Fiorentina e Torino per Stryger Larsen - -