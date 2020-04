"Virus creato in laboratorio, perché anche la Francia è colpevole". I tre indizi: l'accusa sconvolgente di Alessandro Meluzzi (Di mercoledì 29 aprile 2020) Il coronaVirus creato in laboratorio? Tesi complottista e sempre più diffusa. Tesi che Alessandro Meluzzi da tempo condivide, e torna a ribadirlo ospite in collegamento a Fuori dal Coro, il programma di Mario Giordano in onda su Rete 4 nella puntata del 28 aprile. Pensare che il Covid-19 sia sfuggito per errore "non solo è lecito ma doveroso, addirittura ovvio. Tre indizi convergenti e probabili fanno una prova. Ma vi è un elemento più decisivo di tutti: il laboratorio di Wuahn, costruito dal regime cinese con la Francia. E di quel laboratorio ha parlato non soltanto il professor Luc Montagnier (il premio Nobel che dopo aver studiato la sequenza del Covid si è detto certo del fatto che sia stato creato in laboratorio, ndr), ma anche il presidente francese e i servizi di sicurezza francese. Quindi i francesi, che sono in qualche modo compartecipi della ... Leggi su liberoquotidiano Coronavirus - creato un circuito anti-spreco per la ventilazione polmonare : rimette in circolo l’ossigeno non consumato dal paziente

