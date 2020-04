SkySport : #Coronavirus, Vincenzo #Spadafora: 'Prudenza è unico spiraglio per la ripartenza del calcio' - OA_Sport : Calcio, Vincenzo Spadafora: “Serie A, sentiero per la ripresa sempre più stretto. Il protocollo della FIGC consider… - ZerounoTv : Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, qualche breve aggiornamento ... - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Vincenzo Spadafora: 'Per ripresa campionato sentiero sempre più stretto' - Pasqual24320045 : RT @HuffPostItalia: Vincenzo Spadafora: 'Per ripresa campionato sentiero sempre più stretto' -

Vincenzo Spadafora Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Vincenzo Spadafora