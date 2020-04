‘Uomini e Donne’, Cristina Incorvaia difende il “suo” tentatore Sammy Hassan e lancia una dura stoccata a Giovanna Abate! (Di mercoledì 29 aprile 2020) L’emergenza dettata dal Coronavirus ha scatenato il caos anche nel mondo dell’intrattenimento sconvolgendo tante delle trasmissioni televisive che, come Uomini e Donne, sulla base di un format storico hanno costruito il proprio successo. Nelle ultime settimane infatti abbiamo potuto vedere in onda la nuova versione del dating show che, per rispettare le normative vigenti, ha indossato una veste tutta nuova e sta mettendo alla prova Giovanna Abate e Gemma Galgani, troniste corteggiate virtualmente da uomini sconosciuti – dietro apposito nickname – in questa versione inedita del noto programma di Maria De Filippi. Giovanna in particolare, però, ha dovuto fare anche il punto della situazione con le frequentazioni iniziate prima dell’improvvisa interruzione della trasmissione e quindi l’ex corteggiatrice romana ha avuto la possibilità di ... Leggi su isaechia ‘Uomini e Donne’ : commenti a caldo (29/04/2020)

