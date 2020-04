Pres Commisione medica UEFA | La ripartenza del calcio è sicuramente possibile

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tim Meyer,idente del comitato medico dellaha affermato in una nota ufficiale che la ria delgiocato può essere, ma solo con la stesura di dettagliati protocolli medici: "Nel discutere qualsia ...

Tim Meyer, presidente del comitato medico della UEFA ha affermato in una nota ufficiale che la ripresa del calcio giocato può essere possibile, ma solo con la stesura di dettagliati protocolli medici: ...ROMA (ITALPRESS) - Le promotrici di Dateci Voce, che chiede di valorizzare le differenze attraverso l'applicazione delle leggi sulla parita' di genere in tutti i luoghi decisionali del Paese e in part ...