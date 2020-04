L’orso M49 è stato catturato. Altro che la natura che si riprende la scena! (Di mercoledì 29 aprile 2020) Cominciamo bene! Dopo tanto bla-bla sulla natura e gli animali che riprendono la scena mentre il mondo umano va in quarantena, la fase Uno e Mezzo si è aperta in Italia con la cattura dell’Orso M49. Peccato, in questo periodo ci eravamo appassionati in tanti per le scorribande post-letargiche dell’orso più famoso d’Italia: nelle ultime settimane aveva divorato alveari scoperchiando arnie, si era scolato bottiglie d’olio aprendo malghe abbandonate, era stato fermato a metà pasto sulle carni di un povero malcapitato vitello e persino individuato e ripreso da lontano mentre giocava, sazio e felice, con le ultime nevi (vedi blog precedente). Alla fine il nostro eroe plantigrado è stato riportato di nuovo nel Centro di recupero della Fauna alpina di Casteller, ovvero da dove era già clamorosamente fuggito. Vedremo se adesso ... Leggi su ilfattoquotidiano Trentino - l’orso M49 è stato catturato sui monti di Tione

Catturato l’orso M49 : ha provocato danni e paura in Trentino

RaiNews : L'#orso è stato trasportato al Casteller, a sud di Trento, dove lo stesso plantigrado era stato rinchiuso nel lugli… - LaStampa : ++ ULTIMA ORA ++ L’orso M49 è stato catturato sulle montagne del Trentino: “E’ in buone condizioni” @fulviocerutti - Corriere : L’orso M49 catturato sui monti di Tione. Era in fuga dal luglio 2019 - brongosalvatore : RT @AlbertoLetizia2: L'orso #M49 catturato perché privo di #autocertificazione - WWFitalia : La cattura dell'orso #M49 è una triste notizia per la conservazione della #natura in #Italia. L'#orso non è mai st… -

