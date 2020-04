L’Amore Ha I Tempi del Virus, la prima serie che vive e racconta il lockdown (Di mercoledì 29 aprile 2020) Un grido di dolore e al tempo stesso la dimostrazione che “gli italiani hanno sempre affrontanto e sconfitto ridendo le proprie disgrazie.” Nasce così L’Amore Ha i Tempi del Virus, la prima serie ideata e prodotta nel corso del lockdown. E’ il frutto del lavoro di Luca Manzi già autore della serie di culto Boris, solo per citarne una, e di Matteo Corradini dei The Pills, con la collaborazione di molti attori e volti noti: da Gabriele Corsi a Matteo Branciamore. La regia degli stessi Luca Manzi e Matteo Corradini con Marco Castaldi, regista e autore, con un’opera prima in uscita che si intitola “Nel Bagno delle donne”. “Tutto nasce dalla nostra disperata voglia di continuare a fare questo mestiere – racconta Luca Manzi, chiuso in casa ma ugualmente un vulcano di idee – ma visto che nessuno immagina neppure una ... Leggi su tvzap.kataweb Coronavirus - proposta di matrimonio sul camice : l’amore ai tempi del Covid

