Juventus, dalla Spagna: quarto tampone per Dybala, è ancora positivo (Di mercoledì 29 aprile 2020) Arrivano aggiornamenti sulle condizioni dell’attaccante della Juventus, Paulo Dybala. L’argentino è risultato positivo al Coronavirus, secondo quanto riferito dalla Spagna non sarebbe guarito. Come riportato Josep Pedrerol, presentatore di “El Chiringuito de Jugones” il calciatore è risultato ancora positivo al tampone, a 39 giorni dal primo. Lo juventino è asintomatico e sta bene. Al momento non sono arrivate comunicazioni ufficiali dalla Juventus, ma questa notizia potrebbe far riflettere ancora di più sulla ripresa degli allenamenti, da questo motivo il Governo sembra sempre più scettico. “E’ uno stronzo, non aveva le palle”, clamoroso attacco del calciatore all’allenatore Notizie del giorno – Confessione hot sul sesso in campo, la denuncia al calciatore violento, le suggestioni di ... Leggi su calcioweb.eu Dalla Spagna – Juventus - Dybala positivo al coronavirus per la quarta volta

