Ultime Notizie dalla rete : Inchiesta Rsa Inchiesta Rsa, nuovo fronte: «Spesso ci hanno ordinato di non usare le mascherine» Il Secolo XIX Contagi e decessi alla Fontanella di Soleto: arriva un nuovo esposto

SOLETO - Alla denuncia di alcuni familiari dei pazienti stati ospiti nella struttura socio assistenziale “La Fontanella”, a Soleto, divenuta focolaio Covid-19, sulla quale è stato già aperto un fascic ...

Inchiesta sulle Rsa, via alla 'fase 2': primi testimoni da sentire dal vivo

Via alla fase 2 anche per le indagini. Cominciano la prossima settimana le audizioni (finora solo online) dei testimoni nell’inchiesta della Procura sulle morti nelle Rsa. Negli uffici della polizia g ...

