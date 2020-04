Hubner | «Il fumo? Sarri è allucinante» – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Darioha parlato del vizio delche condivide con Maurizio, attuale tecnico della Juventus –Maurizionon è soltanto noto per le sue doti di allenatore, ma anche per la sua grande passione per il. Lo racconta, che ha avuto modo di conoscere il vice del tecnico della Juventus, Martusciello. FUMARE – «Ho fatto il master con Martusciello a Coverciano, che faceva il secondo diad Empoli. Quando c’era una mezza sosta fumavamo e ci dicevamo: “Tu fumi tanto, ma se conosci… Lui è”». Leggi su Calcionews24.com