Gigi Hadid è incinta? Il dettaglio non passa inosservato (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo articolo Gigi Hadid è incinta? Il dettaglio non passa inosservato è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gigi Hadid è incinta? Questa è la domanda che si stanno facendo in molti nelle ultime ore: il dettaglio nella foto non passa inosservato, ecco quello che abbiamo scoperto. Gigi Hadid ha festeggiato in questi giorni il suo 25esimo compleanno, con lei tutta la famiglia con la quale sta passando la quarantena. Come rivelato dalla … Leggi su youmovies Gigi Hadid è incinta - Zayn Malik futuro papà/ Mamma a settembre? Pancino nascosto...

Gigi Hadid è incinta | La top model a settembre diventerà mamma

Gigi Hadid è incinta di Zayn Malik : la top model mamma a settembre (Di mercoledì 29 aprile 2020) Questo articolo? Ilnonè apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? Questa è la domanda che si stanno facendo in molti nelle ultime ore: ilnella foto non, ecco quello che abbiamo scoperto.ha festeggiato in questi giorni il suo 25esimo compleanno, con lei tutta la famiglia con la quale stando la quarantena. Come rivelato dalla …

team_world : È ancora troppo presto per le congratulazioni??????? ‘Zayn e Gigi’ - Corriere : Gigi Hadid è incinta: la modella e Zayn Malik genitori a settembre - vogue_italia : Tanti auguri @GiGiHadid, 25 anni oggi ?? - DYVLAN24 : RT @socciavez: OK QUINDI TUTTI D'ACCORDO CHE DUALIPA IN QUANTO AMICA DEI FERRAGNEZ E FIDANZATA DI ANWAR HADID SARÀ L'INTERMEDIARIA TRA LEON… - interistadoc_ : RT @artvsticstyles: questo bambino avrà madre gigi hadid padre zayn malik zia bella hadid per non parlare poi di tutti gli amici famosi DIO… -