Deutsche Bank conferma utile 1° trimestre a 66 milioni (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) – Deutsche Bank conferma le anticipazioni date qualche giorno fa, annunciando di aver chiuso il 1° trimestre con un utile netto di 66 milioni di euro, superiore alle attese, anche se in riduzione rispetto ai 201 milioni dell’anno prima. L’utile prima delle imposte scende del 29% a 206 milioni di euro. confermata anche la stabilizzazione dei riavi attorno a 6,35 miliardi di euro. Solida la posizione patrimoniale, che vede un Common Equity Tier 1 (CET1) ratio al 12,8%, 240 punti base sopra il livello regolamentare, a dispetto degli impatto dlela crisi da Covid-19. “Nell’attuale crisi abbiamo mostrato numeri robusti e dimostrato una performance solida nel supportare i clienti in tutti i nostri core business”, ha commentato il Ceo Christian Sewing. Leggi su quifinanza Deutsche Bank è una minaccia per i mercati?

Deutsche Bank - utile trimestrale sopra le attese a 66 mln

Sospensione del mutuo Deutsche Bank per emergenza Coronavirus (Di mercoledì 29 aprile 2020) (Teleborsa) –le anticipazioni date qualche giorno fa, annunciando di aver chiuso il 1°con unnetto di 66di euro, superiore alle attese, anche se in riduzione rispetto ai 201dell’anno prima. L’prima delle imposte scende del 29% a 206di euro.ta anche la stabilizzazione dei riavi attorno a 6,35 miliardi di euro. Solida la posizione patrimoniale, che vede un Common Equity Tier 1 (CET1) ratio al 12,8%, 240 punti base sopra il livello regolamentare, a dispetto degli impatto dlela crisi da Covid-19. “Nell’attuale crisi abbiamo mostrato numeri robusti e dimostrato una performance solida nel supportare i clienti in tutti i nostri core business”, ha commentato il Ceo Christian Sewing.

Italia_Notizie : Deutsche bank: utile netto di gruppo a 66 milioni nel primo trimestre ma sui conti 2020 peserà il coronavirus - fisco24_info : Deutsche bank: utile netto di gruppo a 66 milioni nel primo trimestre ma sui conti 2020 peserà il coronavirus: Deut… - Ginho__ : @Stefano17544797 @EnricoLetta Alla tua etá Borghi lavorava per la Deutsche Bank mentre tu sprechi tempo su twitter… - Alessan19274511 : @borghi_claudio Non uscirà mai... non potrebbe vendere le sue preziose macchine inquinanti e la sua deutsche bank t… - marc_marchesi : @SplendorSolis00 @Mario_DAloisio @Gianfra79238417 Suvvia, case e gruzzoletti li avevano anche prima del 2011 e Borg… -