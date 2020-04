Coronavirus | Pd | ' Fontana cambi assetto sanità in Lombardia' 2

(Di mercoledì 29 aprile 2020) (Adnkronos) - La mozione impegna"a rivedere tutto l'politico e tecnico dell'assessorato al Welfare, perché è su di esso che si è concentrata la gestione della pandemia. O sia passo o la gestione sanitaria della fase 2 sarà particolarmente problematica. Serve un gesto di discontinuità che è atteso da gran parte dei lombardi.” Per Vinicio Peluffo, segretario regionale del Partito Democratico, "è giunto il momento che tutto il Consiglio regionale prenda atto della gestione disastrosa dell'emergenza sanitaria. Dimissioni di Gallera? Mi stupisco che non le abbia ancora date".

Per frenare il “fai da te” Regione per Regione e soprattutto per permettere a quelle dove il virus ormai morde di meno di allentare il lockdown, il governo rispolvera il piano di allentare le misure r ...A dare l’annuncio è il dem Francesco Boccia: «Dobbiamo avere un po’ di pazienza in più, sapendo che stiamo mettendo in sicurezza il Paese. Poi ci sarà un momento, dopo il 18 maggio, in cui conteranno ...