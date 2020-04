Coronavirus in Campania, dati del 29 aprile: 13 positivi su 3.014 tamponi (Di giovedì 30 aprile 2020) Coronavirus in Campania: il bollettino del 29 aprile riporta i dati di 13 tamponi positivi su 3.014 effettuati. In totale sono 4.423 i casi positivi (su 76.108 tamponi effettuati). L’Unità di Crisi della Regione Campania comunica che sono pervenuti i seguenti dati: – Ospedale Cotugno di Napoli: sono stati esaminati 812 tamponi di cui 5 risultati positivi; – Ospedale Ruggi di Salerno: sono stati esaminati 465 tamponi di cui 2 risultati positivi; – OspedaleSant’Anna di Caserta: sono stati processati 91 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Asl di Caserta presidi di Aversa-Marcianise: sono stati esaminati 240 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale Moscati di Avellino: sono stati esaminati 192 tamponi di cui nessuno risultato positivo; – Ospedale San Paolo di Napoli: sono stati esaminati 160 tamponi di cui 2 ... Leggi su 2anews Coronavirus in Campania - trend in discesa : più di 3mila tamponi e solo 13 positivi

