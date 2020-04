Coronavirus | il virologo Pregliasco | “Per capire cosa accade in Germania serve tempo”

Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Casi diin aumento indopo l’allentamento del lockdown? “In realtà perstando davvero inoccorre qualche tempo: i dati vanno monitorati e lo stesso vale per l’R0 (l’indice di contagiosità, ndr)“. A spiegarlo all’Adnkronos Salute è ildell’Università degli Studi di Milano Fabrizio, che analizza gli ultimi numeri del Robert Koch Institut (Rki) di Berlino: se il 27 aprile scorso i nuovi casi inerano 1.018 (-719 rispetto al giorno prima), il 28 aprile sono stati 1.144 (+126) e l’R0 è passato da 0,96 (inizialmente si era parlato di 1) a 0,9. “Si tratta di dati molto fluidi, e di un aumento lieve: occorre un monitoraggio più lungo per individuare un trend. In ogni caso, anche se lae il suo sistema ...