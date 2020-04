A Taranto la festa del lavoro tra Ilva e Covid – 19 (Di giovedì 30 aprile 2020) No, non usa giri di parole Roy Paci, uno dei tre direttori artistici insieme a Diodato e Michele Riondino degli eventi legati al primo maggio tarantino organizzati insieme al comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti . «Quello che è accaduto a Taranto è il paradigma assoluto di ciò che sta accadendo nel mondo. Il Covid è l’Ilva e chi gestisce il virus, Mittal, è spietato anche nei confronti dei lavoratori». Non ci sarà ovviamente gente in piazza a festeggiare … Continua L'articolo A Taranto la festa del lavoro tra Ilva e Covid – 19 proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 30 aprile 2020) No, non usa giri di parole Roy Paci, uno dei tre direttori artistici insieme a Diodato e Michele Riondino degli eventi legati al primo maggio tarantino organizzati insieme al comitato Cittadini e Lavoratori Liberi e Pensanti . «Quello che è accaduto aè il paradigma assoluto di ciò che sta accadendo nel mondo. Ilè l’e chi gestisce il virus, Mittal, è spietato anche nei confronti dei lavoratori». Non ci sarà ovviamente gente in piazza a festeggiare … Continua L'articolo Aladeltra– 19 proviene da il manifesto.

pietroscogna : Oggi, due anni fa, il ritorno in #SerieC del Potenza dopo otto anni. La festa al Viviani è esplosa grazie al succes… - wwf_taranto : RT @maurobiani: #Liberazione #25aprile #BellaCiao Per i festeggiamenti di Casa Cervi a Gattatico (Reggio Emilia). Questo anno in diretta s… - lillidamicis : Il 25 aprile 2020 il Museo Archeologico Nazionale di Taranto – MArTA celebra la Festa della Liberazione Nazionale c… - m5s_taranto : RT @LeonDonnoM5S: È un #25Aprile diverso, e sicuramente difficile. Ma non per questo dobbiamo dimenticarne il significato, anzi: è proprio… - m5s_taranto : RT @AntoLari1986: Buona Festa della #Liberazione. Continuiamo a lottare ogni giorno, per una nuova liberazione, da nuove forme di dittatura… -