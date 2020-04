Ultime Notizie Roma del 28-04-2020 ore 15 | 10

Leggi su romadailynews

il nuovo ponte Genova ultimato il varo della diciannovesima campata d'acciaio del nuovo viadotto ora il tracciato del nuovo ponte completato 1067 metri sono state usate 17500 tonnellate di acciaio l'operazione è stata salutata dal suono delle sirene del cantiere delle navi alla fonda e di alcune almeno due anni dal crollo del Morandi 14 aprile 2018 che costo la vita a 43 persone Genova e ricucita oggi come Allora piove siamo convinti che non sia un'illusione quella di cambiare il mondo Credo di vedere questa opera quasi realizzata sia un segnale straordinario che anche in questo tempo difficile possiamo ogni giorno continuare a cambiare il mondoho detto la ministra dei trasporti Paola Micheli Alvaro dell'ultimo impalcato del ponte di Genova il ponte di Genova credo ...