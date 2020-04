Studenti e lavoratori fuorisede possono tornare a casa dal 4 maggio. Lo stop della Puglia: «Quarantena per tutti» – Ecco l’ordinanza (Di martedì 28 aprile 2020) Coronavirus in Italia: ultime notizie in diretta«È in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza». L’articolo 1 dell’ultimo dpcm, per contenere la pandemia del Coronavirus, non lascia spazio ad altre interpretazioni: i fuorisede, che siano Studenti o lavoratori, possono rientrare a casa a partire dal 4 maggio. Servirà l’autocertificazione ma sarà comunque possibile ricongiungersi ai propri familiari dopo oltre 50 giorni di lockdown. «Lo consentiamo in ogni caso. C’erano situazioni di persone rimaste bloccate e in difficoltà» è il commento secco del presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Open Cosa dice l’ultimo dpcmQuarantena in Puglia Adesso si teme una nuova fuga dal Nord: il rischio, infatti, è che il virus si diffonda, che ... Leggi su open.online Studenti e lavoratori fuorisede possono tornare a casa dal 4 maggio. Lo stop della Puglia : «Quarantena per tutti - oggi l’ordinanza»

