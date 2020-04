Per il biblista Maggi "la salute è più importante di una Messa" (Di martedì 28 aprile 2020) Un punto di vista in controtendenza rispetto a quello dei vescovi italiani, che hanno alzato le barricate per una 'Fase 2' post pandemia senza la riapertura immediata delle chiese: è quello di Frate Alberto Maggi, biblista e direttore del Centro studi biblici di Montefano (Macerata). Secondo il religioso “la salute delle persone è molto più importante di una celebrazione”. Padre Maggi ha risposto così ad alcune domande dell'AGI. Che cosa pensa della lettera inviata dalla Cei al Governo? Ai vescovi non farebbe male una passeggiata nelle corsie per vedere le persone intubate. Non bisogna considerarli tanto, perché vivono in un'altra epoca, e in un altro mondo. Hanno pratica delle chiese e della gente? Premesso che l'eucaristia è il momento più importante e indispensabile per la comunità dei credenti, adesso ... Leggi su agi (Di martedì 28 aprile 2020) Un punto di vista in controtendenza rispetto a quello dei vescovi italiani, che hanno alzato le barricate per una 'Fase 2' post pandemia senza la riapertura immediata delle chiese:; quello di Frate Alberto Maggi, biblista e direttore del Centro studi biblici di Montefano (Macerata). Secondo il religioso “ladelle persone; moltodi una celebrazione”. Padre Maggi ha risposto così ad alcune domande dell'AGI. Che cosa pensa della lettera inviata dalla Cei al Governo? Ai vescovi non farebbe male una passeggiata nelle corsie per vedere le persone intubate. Non bisogna considerarli tanto, perché vivono in un'altra epoca, e in un altro mondo. Hanno pratica delle chiese e della gente? Premesso che l'eucaristia; il momentoe indispensabile per la comunità dei credenti, adesso ...

PASQUALEROMEO1 : Papa o anticristo? Il biblista Maggi e gli attacchi a Bergoglio nei giorni del virus - Il Libraio - E perchè non pe… - BroccoloGina : @wertem2 @Pontifex_it La risposte non si può sintetizzare in un Tweet. Se ci tiene alle risposte: apre il suo cuor… - ToscanaFamiglia : RT @ForumFamiglie: ??SABATO 25 APRILE, ALLE ORE 21,00, APPUNTAMENTO SPECIALE ?? Ci verrà a trovare don Fabio Rosini, biblista, direttore del… - ForumFamigliePO : RT @ForumFamiglie: ??SABATO 25 APRILE, ALLE ORE 21,00, APPUNTAMENTO SPECIALE ?? Ci verrà a trovare don Fabio Rosini, biblista, direttore del… - FamilyPastorale : RT @ForumFamiglie: ??SABATO 25 APRILE, ALLE ORE 21,00, APPUNTAMENTO SPECIALE ?? Ci verrà a trovare don Fabio Rosini, biblista, direttore del… -

Ultime Notizie dalla rete : Per biblista Maggi Il Biblista Maggi: "La salute è più importante di una Messa" AGI - Agenzia Giornalistica Italia Il Biblista Maggi: "La salute è più importante di una Messa"

Un punto di vista in controtendenza rispetto a quello dei vescovi italiani, che hanno alzato le barricate per una 'Fase 2' post pandemia senza la riapertura immediata delle chiese: è quello di Frate A ...

Il biblista Maggi: "Messe in presenza? Vescovi si facciano un giro in corsia"

Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...

Un punto di vista in controtendenza rispetto a quello dei vescovi italiani, che hanno alzato le barricate per una 'Fase 2' post pandemia senza la riapertura immediata delle chiese: è quello di Frate A ...Gli articoli sono stati selezionati e posizionati in questa pagina in modo automatico. L'ora o la data visualizzate si riferiscono al momento in cui l'articolo è stato aggiunto o aggiornato in Libero ...