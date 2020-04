Moratti: «Ronaldo fuori dal normale. Classe immensa» (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha elogiato Ronaldo il Fenomeno: «Gli infortuni sono stati un’ingiustizia mostruosa» L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti ha parlato ai microfoni di Radio24 del paragone tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo che, secondo José Mourinho, non renderebbe giustizia a Ronaldo il Fenomeno. «Sono d’accordo con lui, avendolo avuto. Ronaldo era fuori dal normale, era eccezionale. Una Classe immensa. Sinceramente gli infortuni che ha avuto sono stati un’ingiustizia mostruosa, senza avrebbe avuto una carriera ancora più splendente e di certo sarebbe rimasto all’Inter». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 Moratti : «VAR? Non mi piace e non avrebbe dato il rigore su Ronaldo» (Di martedì 28 aprile 2020) L’ex presidente dell’Inter Massimoha elogiatoil Fenomeno: «Gli infortuni sono stati un’ingiustizia mostruosa» L’ex presidente dell’Inter Massimoha parlato ai microfoni di Radio24 del paragone tra Lionel Messi e Cristianoche, secondo José Mourinho, non renderebbe giustizia ail Fenomeno. «Sono d’accordo con lui, avendolo avuto.eradal, era eccezionale. Una. Sinceramente gli infortuni che ha avuto sono stati un’ingiustizia mostruosa, senza avrebbe avuto una carriera ancora più splendente e di certo sarebbe rimasto all’Inter». Leggi su Calcionews24.com

MagicoMagicoEmi : RT @passione_inter: VIDEO - Moratti: 'Da Ibra il primo sms dopo la Champions. Ronaldo? Senza infortunio sarebbe rimasto' - - passione_inter : VIDEO - Moratti: 'Da Ibra il primo sms dopo la Champions. Ronaldo? Senza infortunio sarebbe rimasto' -… - sportli26181512 : Moratti: 'Il calcio è fatto per far sognare la gente': L'ex presidente dell'#Inter: 'Contro il Barcellona ho capito… - alexfornoni : RT @FcInterNewsit: Moratti: 'Dopo Madrid il primo sms me l'ha inviato Ibra. Ronaldo? Sarebbe rimasto all'Inter senza l'infortunio' https://… - FcInterNewsit : Moratti: 'Dopo Madrid il primo sms me l'ha inviato Ibra. Ronaldo? Sarebbe rimasto all'Inter senza l'infortunio' -