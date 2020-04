Messe e Coronavirus | Palazzo Chigi verso il via libera dall' 11 maggio Per ora all' aperto

RaiNews : Stop alle Messe. All'indomani delle polemiche arriva da #PapaFrancesco un invito alla prudenza. 'Prudenza e obbedie… - lucianonobili : Fra tutte le scelte la più ingiusta: nonostante lo straordinario impegno del mondo cattolico nel fronteggiare il… - lorepregliasco : *FLASH -CORONAVIRUS: CONTE A CEI, 'PROSSIMI GIORNI PROTOCOLLO PER MESSE IN SICUREZZA'- FLASH* =(Leb/Adnkronos) ISSN… - GiuseppeBiond14 : RT @Libero_official: Il virologo Massimo #Galli contrario alla riaperture delle #chiese per le #messe: 'Contagio, pericolose come una parti… - acistampa : RT @acistampa: Anche il Patriarca di Venezia esprime delusione in merito all’ultimo DPCM ed auspica che si possano trovare soluzioni condiv… -

Messe Coronavirus Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Messe Coronavirus