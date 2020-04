Mascherine dalla Cina, Irene Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa (Di martedì 28 aprile 2020) Mascherine dalla Cina, Irene Pivetti risulta indagata dalla Procura di Siracusa. Tra i reati ipotizzati c’è la frode in commercio Mascherine dalla Cina, un caso che potrebbe costare caro a Irene Pivetti. L’ex Presidente della Camera, coma ha anticipato ‘La Repubblica’, risulta indagata dalla Procura di Siracusa in qualità di ad della Only logistics Italia … L'articolo Mascherine dalla Cina, Irene Pivetti indagata dalla Procura di Siracusa proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 La Pivetti indagata per frode in commercio. La società di cui è amministratrice ha importato dalla Cina e venduto mascherine non a norma

