«Dpcm illogico | per calcio danni irreparabili»

(Di martedì 28 aprile 2020) Se non riprenderà il campionato di calcio "il rischio economico lo conoscete tutti. Abbiamo danni gravi e ingenti per centinaia e centinaia di milioni. Quel decreto del presidente del Consiglio è illogico, perché l'atleta dello sport individuale si può allenare nei centri sportivi, mentre il giocatore dello sport di squadra non si può allenare. Troveremo una soluzione".

ROMA - Che la Serie A vada avanti. Claudio Lotito spinge verso questa direzione fin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus. Il presidente della Lazio vuole un ritorno in campo e, ai microfoni del Tg2, ...Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha rilasciato le seguenti dichiarazioni al Tg 2: "Dobbiamo partire da un presupposto, sappiamo con certezza che il virus non scomparirà in poco tempo quindi bi ...