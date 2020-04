Decreto 4 maggio nodi cruciali, congiunti, rientri fuori regione, seconde case: i dubbi degli italiani (Di martedì 28 aprile 2020) Il Decreto del governo annunciato dal premier Conte nella serata di domenica 26 aprile con validità dal 4 maggio ha fatto sorgere una serie di dubbi negli italiani già alle prese con autocertificazioni e irreperibilità di mascherine: solo alcuni dei nodi cruciali hanno avuto spiegazione nelle ore successive, mentre tanti degli interrogativi sono rimasti ancora irrisolti. Cercando di fare un po’ di chiarezza, si è partiti dalla spiegazione del termine congiunti, così ambiguo e generico. Decreto 4 maggio nodi cruciali: dai congiunti allo spostamento fuori regione La risposta all’interpretazione del termine “congiunti” è arrivata direttamente da Palazzo Chigi: “parenti e affini, coniuge, conviventi, fidanzati stabili, affetti stabili” rientrano dunque tra le persone che sarà possibile visitare a partire ... Leggi su urbanpost Fase 2 dal 4 maggio - il decreto su congiunti - mascherine e spostamenti : come cambierà la nostra vita

Decreto 4 maggio, Italiani "esercito di scontenti": Conte «caimano che nuota a dorso»

