«Bella Ciao mi ha mandato di traverso il pranzo». Vicesindaca presa di mira dai “rossi”: «Sei una cagna» (Di martedì 28 aprile 2020) Un video sui social ed è scattata subito la polemica. Sì perché, come al solito, “Bella Ciao” non si può toccare, criticare. A trovarsi nella bufera è Laura Adduce, Vicesindaca del Comune di Rivoli. L’esponente della Lega sabato 25 aprile ha pubblicato un video sui propri social nel quale criticava in modo aspro tutti coloro che per festeggiare la Liberazione hanno cantato “Bella Ciao”. La Vicesindaca: «Bella Ciao non è l’inno d’Italia» «Ma lo sapete che “Bella Ciao” non è l’inno d’Italia? Per carità orecchiabile, ha il fatto suo questa canzoncina però.. Avete scoperto che non è soltanto la colonna sonora della serie tv “La casa di carta”, già questo è un traguardo importante. Ho scoperto dei bravi ... Leggi su secoloditalia Rivoli - oltre seimila firme per chiedere le dimissioni della vicesindaca che ha offeso "Bella Ciao"

