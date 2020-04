A 6 mesi operata al cuore contrae il Covid-19: la piccola Erin vince le sue battaglie (Di martedì 28 aprile 2020) Questa storia che viene da Liverpool è la storia della piccola Erin, una bimba che ad appena 6 mesi ha vinto non una, ma ben 2 battaglie per la vita, tra cui una contro il Covid-19. Appena nata Erin è stata costretta ad affrontare un’intervento al cuore in piena pandemia mondiale. Poco dopo, poi, alla bimba è stato diagnosticato il Coronavirus. Oggi la piccola è guarita e sta bene. Erin, l’isolamento per il Covid-19 Ricoverata all’ospedale pediatrico di Alder Hey a Liverpool, Erin poco dopo la sua nascita è stata sottoposta ad un delicato intervento al cuore. Neanche il tempo di gioire, che la neonata è stata trovata positiva al Coronavirus. Con mamma Emma, Erin è stata messa in isolamento al Alder Hey, dove le è stata scattata una foto che la immortala nella terapia intensiva attaccata alla ... Leggi su thesocialpost Operata al cuore e colpita dal Covid a 6 mesi - la piccola Erin sconfigge anche il coronavirus

