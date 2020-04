Studente di 9 anni crea un videogioco per “sconfiggere” il Coronavirus

(Di lunedì 27 aprile 2020) Unodi 9costretto a casa dall’emergenza sanitaria, ha deciso dire unper lottare virtualmente contro il. Ci avviciniamo ai due mesi di reclusione in casa a causa del. Molti di noi cominciano a sviluppare una forte insofferenza per le restrizioni, ma la situazione non è semplice e bisogna … L'articolodi 9unper “sconfiggere” ilè apparso prima sul sito ViaggiNews.com

stopridingmyD : RT @Deltacetum: Certo che oggi #Conte in diretta ha dato, dopo anni e anni di onorata carriera come aguzzino presso vari dipartimenti di di… - g_ditanna : RT @francofontana43: #27aprile66 Paolo Rossi, socialista, 21 anni, studente d’architettura, viene aggredito e colpito a morte dai fascisti… - annavigato : RT @francofontana43: #27aprile66 Paolo Rossi, socialista, 21 anni, studente d’architettura, viene aggredito e colpito a morte dai fascisti… - Giovanni1958D : RT @francofontana43: #27aprile66 Paolo Rossi, socialista, 21 anni, studente d’architettura, viene aggredito e colpito a morte dai fascisti… - elettrapiccoli1 : RT @francofontana43: #27aprile66 Paolo Rossi, socialista, 21 anni, studente d’architettura, viene aggredito e colpito a morte dai fascisti… -

Ultime Notizie dalla rete : Studente anni

TGCOM

Quasi pronto il protocollo per le misure di sicurezza per svolgere l’esame a scuola. La paura che nuovi contagi impediscano la prova in presenza. Perché online non sarebbe un esame vero ...Uno studente di 9 anni costretto a casa dall’emergenza sanitaria, ha deciso di creare un videogioco per lottare virtualmente contro il Coronavirus. Ci avviciniamo ai due mesi di reclusione in casa a c ...