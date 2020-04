Rezza (ISS): "Il nemico è il virus, non le misure di contenimento" (Di lunedì 27 aprile 2020) All'indomani della firma del nuovo DPCM che delinea la prima parte della cosiddetta Fase 2, la lunga convivenza col coronavirus COVID-19, il direttore del Dipartimento di Malattie Infettive dell'Istituto Superiore di Sanità, Gianni Rezza, fa una doverosa precisazione rivolta a chi, dopo giorni di indiscrezioni sulla riapertura del Paese, è rimasto deluso della cautela decisa dal governo. Se non ci fosse stato il lockdown sarebbe stato un disastro. Quando qualcuno pensa che il nemico siano le misure di contenimento, non è così. Il nemico è il virus.Intervenuto a 24 Mattino su Radio 24, ha precisato che "se noi mollassimo del tutto le misure di contenimento, l'economia e la società italiana ne risentirebbero comunque in maniera gravissima perché avremmo un virus che scorrazza per l'Italia. Abbiamo una pandemia in corso".Al di là ... Leggi su blogo ISS - Rezza : "Misure necessarie. Decisioni dolorose - vediamo fra 3 settimane"

