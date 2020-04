“Non abbiamo più l’età per farlo…”: Loredana Lecciso svela il restroscena su Al Bano (Di lunedì 27 aprile 2020) Loredana Lecciso parla del ritorno di fiamma con Al Bano Nel nuovo numero del magazine DiPiù al momento in edicola, al suo interno è contenuta una lunga intervista a Loredana Lecciso. La settimana scorsa Al Bano ha confessato che tra lui e quest’ultima c’è stato un ritorno di fiamma e che sono tornati insieme da ben quattro anni. I due hanno ritrovato l’amore e la complicità dei primi tempi, anche se fino a qualche giorno fa avevano mantenuto il massimo riserbo. Parlando col giornalista del periodico, l’ex soubrette salentina ha confessato: “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Al Bano e io non abbiamo più l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita”. Loredana Lecciso non vuole gossip intorno ... Leggi su kontrokultura Coronavirus - il direttore dell’Oms a Trump : “Non abbiamo nascosto nulla agli Stati Uniti”

Bertolaso “Non abbiamo sconfitto il Coronavirus - continuera’ a esserci”

Un infermiera del Trivulzio : “Non volevano farci usare le mascherine - abbiamo minacciato denuncia” (Di lunedì 27 aprile 2020)parla del ritorno di fiamma con AlNel nuovo numero del magazine DiPiù al momento in edicola, al suo interno è contenuta una lunga intervista a. La settimana scorsa Alha confessato che tra lui e quest’ultima c’è stato un ritorno di fiamma e che sono tornati insieme da ben quattro anni. I due hanno ritrovato l’amore e la complicità dei primi tempi, anche se fino a qualche giorno fa avevano mantenuto il massimo riserbo. Parlando col giornalista del periodico, l’ex soubrette salentina ha confessato: “Non vorrei parlare di ritorno di fiamma, Ale io nonpiù l’età della passione ardente, ma certamente non posso negare che siamo di nuovo uniti, siamo complici come forse non eravamo mai stati nella nostra vita”.non vuole gossip intorno ...

Pontifex_it : Il #VangeloDiOggi (Lc 24,13-35) ci insegna che nella vita abbiamo davanti due direzioni opposte: c’è la via di chi… - amnestyitalia : L'udienza di Patrick non si è tenuta neanche questa settimana. Con @UniboMagazine e @Twiperbole abbiamo scritto un… - marattin : 75 anni fa, ragazzi americani e inglesi che non avevamo mai visto prima, e tanti coraggiosi giovani italiani che eb… - OmegaSlayer : Le cose sono tornate, forse, dove dovrebbero essere Abbiamo smesso di accettare dei sistemi che erano metà di ciò… - milaunicoamore : @Laurabonanni95 So perfettamente che non si può uscire normalmente. Abbiamo capito tutti benissimo. -

Ultime Notizie dalla rete : “Non abbiamo Coronavirus: Lollobrigida, 'chi chiede di fidarci di Ue non è in buona fede' Affaritaliani.it