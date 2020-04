Mattarella agli studenti: scuole chiuse una ferita (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente Sergio Mattarella si è rivolto a studentesse e studenti in un intervento per "maestri", nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell'Istruzione per #lascuolanonsiferma. "Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all'angoscia per i lutti, alle sofferenze di tante persone colpite dal virus, ai sacrifici di chi lo combatte in prima linea, dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini; e la nostra quotidianità", ha detto Mattarella."Anche la vostra vita è, improvvisamente, cambiata. Le scuole di tutto il Paese sono state chiuse e lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile ... Leggi su ilfogliettone Coronavirus Italia - Mattarella agli studenti : scuole chiuse una ferita

LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Mattarella parla agli studenti : “Le scuole chiuse sono una ferita”

“Le scuole chiuse sono una ferita per tutti”. Mattarella si rivolge agli studenti per il lancio di #Maestri - il nuovo programma di Rai Cultura e Miur (Di lunedì 27 aprile 2020) Il presidente Sergiosi è rivolto a studentesse ein un intervento per "maestri", nuovo programma di Rai Cultura in collaborazione con il ministero dell'Istruzione per #lascuolanonsiferma. "Care ragazze, cari ragazzi, mi rivolgo a voi in una circostanza che, fino a poco tempo fa, nessuno avrebbe immaginato. L'emergenza sanitaria che stiamo vivendo ha sconvolto, in poche settimane, le nostre vite. Oltre all'angoscia per i lutti, alle sofferenze di tante persone colpite dal virus, ai sacrifici di chi lo combatte in prima linea, dobbiamo confrontarci con regole che cambiano drasticamente tante abitudini; e la nostra quotidianità", ha detto."Anche la vostra vita è, improvvisamente, cambiata. Ledi tutto il Paese sono statee lo rimarranno fino a quando il pericolo non sarà stato eliminato; e non sarà possibile ...

HuffPostItalia : Sergio Mattarella agli studenti: 'Scuole chiuse una ferita per tutti, il domani dipende da voi' - MIsocialTW : È partito il nuovo programma per la didattica a distanza: #Maestri, in onda dal lunedì al venerdì alle 15.20 su… - SkyTG24 : Coronavirus Italia, Mattarella agli studenti: scuole chiuse una ferita - IFlck : RT @RepubblicaTv: Coronavirus, il videomessaggio di Mattarella agli studenti: 'Scuole chiuse una ferita per tutti, il domani dipende da voi… - ary_anna : RT @CiccioWolfmilly: @fdragoni @GiuseppeConteIT E credo che Mattarella sappia cose che non dice... CONTE È TENUTO LI A FARE IL LAVORO SPORC… -