Kim Jong-un: secondo la Corea del Sud è “Vivo e vegeto” (Di lunedì 27 aprile 2020) Sullo stato di salute del dittatore nordCoreano Kim Jong-un, è intervenuto Moon Chung-in, consigliere della presidenza della Corea del Sud, il quale ha sostenuto che Kim sarebbe “vivo e vegeto”. Kim Jong-un è sparito dalla scena pubblica dallo scorso 11 aprile e tutto il mondo, tra mille dubbi e poche, pochissime, certezze, si interroga sul … L'articolo Kim Jong-un: secondo la Corea del Sud è “Vivo e vegeto” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Corea del Nord - Kim Jong-un morto : gli indizi rivelatori - cosa non torna sull'impennata di importazioni

