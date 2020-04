Il Campidoglio si è dimenticato dei bambini disabili

(Di lunedì 27 aprile 2020) “I buoni rideranno e i cattivi piangeranno, quelli del Purgatorio un po' ridono e un po' piangono”. Ci si prepara a lasciare il nostro Purgatorio domestico, e così torna in mente uno degli esilaranti temi raccolti dal maestro Marcello D'Orta in Io speriamo che me la cavo. Mentre il paese sogna e ago

Ultime Notizie dalla rete : Campidoglio dimenticato

Il Foglio

Niente sostegno a casa agli studenti con disabilità o svantaggiati e molti problemi per l'aiuto a distanza. Operatori senza stipendio e un protocollo regionale non ancora firmato ...di Paolo Bellino Hanno viaggiato per 6 anni partendo da piazza del Campidoglio salutati dal sindaco dell’epoca, Ignazio Marino, hanno pedalato 56.000 chilometri in 35 paesi di tutti i continenti Afric ...