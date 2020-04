Feltri rincara la dose: “Non posso andare a Napoli per fare il parcheggiatore abusivo” (Di lunedì 27 aprile 2020) Il direttore di Libero, Vittorio Feltri, torna ad attaccare il Sud dopo le polemiche in seguito alle sue parole sui meridionali. “La gente non riflette. Voglio dire che mi riferisco al portafogli e non al cervello. So benissimo che non si possono valutare le persone dal punto di vista morale e culturale”. Lo ha detto Vittorio Feltri a “Non e’ l’Arena” su La7, rispondendo alle polemiche dopo le sue parole sui meridionali. “E’ un tasto molto sensibile – ha continuato –, quindi quando ho detto ‘inferiori’ qualcuno ha pensato che io abbia fatto test di intelligenza ai meridionali, cosa ridicola. Mi riferivo esclusivamente alla portata economica del sud che e’ inferiore a quella del nord”. In merito alla frase sui parcheggiatori abusivi, ha aggiunto: “Per quale motivo dovrei andare in Campania? Il mio ... Leggi su 2anews Meridionali inferiori - Vittorio Feltri rincara la dose con un editoriale ironico su Libero (Di lunedì 27 aprile 2020) Il direttore di Libero, Vittorio, torna ad attaccare il Sud dopo le polemiche in seguito alle sue parole sui meridionali. “La gente non riflette. Voglio dire che mi riferisco al portafogli e non al cervello. So benissimo che non sino valutare le persone dal punto di vista morale e culturale”. Lo ha detto Vittorioa “Non e’ l’Arena” su La7, rispondendo alle polemiche dopo le sue parole sui meridionali. “E’ un tasto molto sensibile – ha continuato –, quindi quando ho detto ‘inferiori’ qualcuno ha pensato che io abbia fatto test di intelligenza ai meridionali, cosa ridicola. Mi riferivo esclusivamente alla portata economica del sud che e’ inferiore a quella del nord”. In merito alla frase sui parcheggiatori abusivi, ha aggiunto: “Per quale motivo dovreiin Campania? Il mio ...

