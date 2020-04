Danza&Innovazione: siglato il protocollo d’intesa tra ANGI e ADI (Di lunedì 27 aprile 2020) Al centro progetti formativi provenienti dal settore dell’innovazione, delle nuove tecnologie e della danza. E’ ufficialmente partita oggi la collaborazione tra ANGI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI INNOVATORI e ADI – ASSODANZA ITALIA con la firma del protocollo di intesa. Due i principali obiettivi: promuovere la cultura dell’innovazione nel mondo della danza tramite iniziative e progetti tecnico-formativi e sensibilizzare Istituzioni, cittadini e stakeholder su temi quali informazione scientifica, didattica, formazione, ricerca, sport, salute e benessere delle persone in ognuna delle sue forme. “Oggi più che mai il nostro Paese ha bisogno di ripensare al proprio futuro, all’idea di sviluppo economico e sociale che intende perseguire. I giovani innovatori di ANGI sono pronti a sostenere con le loro idee, le loro conoscenze e i ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 27 aprile 2020) Al centro progetti formativi provenienti dal settore dell’innovazione, delle nuove tecnologie e della danza. E’ ufficialmente partita oggi la collaborazione tra– ASSOCIAZIONE NAZIONALE GIOVANI INNOVATORI e ADI – ASSODANZA ITALIA con la firma deldi intesa. Due i principali obiettivi: promuovere la cultura dell’innovazione nel mondo della danza tramite iniziative e progetti tecnico-formativi e sensibilizzare Istituzioni, cittadini e stakeholder su temi quali informazione scientifica, didattica, formazione, ricerca, sport, salute e benessere delle persone in ognuna delle sue forme. “Oggi più che mai il nostro Paese ha bisogno di ripensare al proprio futuro, all’idea di sviluppo economico e sociale che intende perseguire. I giovani innovatori disono pronti a sostenere con le loro idee, le loro conoscenze e i ...

